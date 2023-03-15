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ГБР задержало жителей Харьковщины, которые во время оккупации убили односельчан "за кражу"

"Украинская правда"Среда, 15 марта 2023, 11:02
ГБР задержало жителей Харьковщины, которые во время оккупации убили односельчан за кражу
В Хотимле задержали представителя "народной дружины", фото ОГП

Работники Государственного бюро расследований разоблачили 4 человек, которые во время оккупации поселка Хотимля Чугуевского района Харьковской области жестоко убили двух местных жителей, – двое фигурантов задержаны, еще двое скрываются в России.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора

Детали: По информации следствия, бывший правоохранитель, сотрудник ГСЧС и двое гражданских во время временной оккупации поселка остались на захваченной россиянами территории. В марте 2022 года после того, как российские военные зашли в Чугуевский район, эти четверо решили не ждать, пока россияне организуют оккупационные органы власти в поселке, и создали так называемую бригаду "народной дружины".

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Они начали "контролировать порядок", проводить с местными "разъяснительную работу" и "наказывали" их за кражи и другие проступки. 

ГБР проверяет информацию о сотрудничестве подозреваемых с вооруженными формированиями РФ, когда те находились в Хотимле.

Фигуранты, в частности, решили наказать двух местных жителей, которых заподозрили в кражах. Взяв с собой бейсбольную биту, арматуру, деревянные и металлические палки, "дружинники"-самозванцы ворвались в их дом. 

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Сначала мужчину и женщину жестоко избивали, после этого людей в полуобморочном состоянии оттащили к местному озеру и сбросили еще живых в воду с крутого берега. Поскольку пострадавшие еще подавали признаки жизни и пытались выбраться на берег, их решили добить. Для этого в головы людей начали бросать фрагменты бетонного фундамента, который был на берегу. 

Убедившись, что потерпевшие умерли, фигуранты покинули место преступления.

 

Во время деоккупации поселка бывший правоохранитель и один его сообщник сбежали в Россию. Двое других остались, их задержали сотрудники ГБР. 

 

Двум задержанным сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Если выяснится, что фигуранты работали на оккупантов, им также будет сообщено о подозрении в госизмене. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Двум их сообщникам, которые сбежали во время деоккупации, о подозрении сообщено заочно.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Темы: Харьковская областьоккупацияколлаборационизмкриминал
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