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Україну чекає важка боротьба навесні та влітку – Пентагон

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 11:55

На Україну чекає важка боротьба з російськими військами цієї весни і влітку, заявив речник Міністерства оборони США Пет Райдер.

Джерело: речник Міноборони США на брифінгу 14 березня, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми наближаємося до... весни і літа".

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Деталі: Пет Райдер запевнив, що США продовжать робити все можливе, щоб забезпечити потреби України чи то в боєприпасах, чи то в протиповітряній обороні, чи то в броні.

Цьому передувало: Раніше найважчі часи прогнозували на лютий-березень, потім на березень квітень, згодом на весну й початок літа. 

Зокрема, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому передбачав, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони США Ллойд Остін у лютому заявляв, що Україна має "хороші шанси" взяти ініціативу на полі бою.

Теми: війнаУкраїнаРосіяСША
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