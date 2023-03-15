Украину ждет тяжелая борьба весной и летом – Пентагон

Украину ожидает тяжелая борьба с российскими войсками этой весной и летом, заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер.

Источник: представитель Минобороны США на брифинге 14 марта, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что впереди еще тяжелая борьба, особенно когда мы приближаемся к... весне и лету".

Детали: Пэт Райдер заверил, что США продолжат делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины будь то в боеприпасах, в противовоздушной обороне или в броне.

Этому предшествовало: Ранее самые тяжелые времена прогнозировали на февраль-март, затем на март-апрель, затем на весну и начало лета.

В частности, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в феврале предполагал, что с середины и до конца весны на фронте состоятся решающие бои.

Министр обороны США Ллойд Остин в феврале заявлял, что Украина имеет "хорошие шансы" взять инициативу на поле боя.