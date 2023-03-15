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Уряд Словаччини почав розгляд питання про МіГ-29 для України

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 12:50

Уряд Словаччини 15 березня почав обговорювати питання про передачу Україні своїх старих винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє словацьке видання Pravda, пише "Європейська правда"

Перед початком засідання кілька міністрів у коментарях ЗМІ підтвердили, що питання про винищувачі планують розглядати. 

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"Це точно буде обговорюватися", - сказав міністр оборони Ярослав Надь, додавши, що зможе коментувати детальніше після зустрічі. Раніше міністр казав, що Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29, які було знято з озброєння минулого року.

Віцепрем’єрка Вероніка Ремішова зазначила, що Словаччина фактично вже не потребує цих літаків. "Найкраще було би для Словаччини віддати їх Україні", - зазначила вона.

Ремішова додала, що у цьому питанні головне зробити все згідно із законодавством і важливо дослухатися до позиції Мін’юсту. 

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Міністр економіки Карел Хірман зазначив, що винищувачі, якщо будуть передані, "не лише допоможуть Україні захищати свою територію, своїх цивільних, а й посприяють обороні Словаччини". 

На зустрічі присутній також начальник Генштабу ЗС Словаччини, генерал Даніель Змеко. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив у вівторок, що Польща може передати Україні винищувачі радянських часів протягом найближчих тижнів.

Читайте більше:  Західні крила. Які літаки потрібні Україні та чому Захід не поспішає передавати свої винищувачі

Теми: СловаччинаУкраїнавинищувачі
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