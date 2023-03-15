Правительство Словакии начало рассмотрение вопроса о МиГ-29 для Украины

Правительство Словакии 15 марта начало обсуждать вопрос о передаче Украине своих старых истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает словацкое издание Pravda, пишет "Европейская правда".

Перед началом заседания несколько министров в комментариях СМИ подтвердили, что вопрос об истребителях планируют рассматривать.

"Это точно будет обсуждаться", - сказал министр обороны Ярослав Надь, добавив, что сможет комментировать подробнее после встречи. Ранее министр говорил, что Словакия рассматривает возможность передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29, которые были сняты с вооружения в прошлом году.

Вице-премьер Вероника Ремишова отметила, что Словакия фактически уже не нуждается в этих самолетах. "Лучше всего было бы для Словакии отдать их Украине", - отметила она. Ремишова добавила, что в этом вопросе главное сделать все в соответствии с законодательством и важно прислушаться к позиции Минюста.

Министр экономики Карел Хирман отметил, что истребители, если будут переданы, "не только помогут Украине защищать свою территорию, своих гражданских, но и поспособствуют обороне Словакии".

На встрече присутствует также начальник Генштаба ВС Словакии, генерал Даниэль Змеко.

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Напомним, премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что Польша может передать Украине истребители советских времен в течение ближайших недель.

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