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"Венеційка" ухвалила висновок, пов'язаний з процедурою призначення керівників НАБУ і ДБР

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 13:53

Венеційська комісія на своєму пленарному засіданні 10-11 березня ухвалила висновок щодо деяких питань, пов'язаних із процедурою призначення на посаду та звільнення з посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

Як зазначається, Конституційний суд України (КСУ) за поданням Верховної ради наразі розглядає проєкт змін до Конституції щодо порядку призначення на посаду та звільнення з посади директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань.

12 грудня 2022 року виконувач обов'язків голови Конституційного суду звернувся до Венеційської комісії з проханням про надання висновку у цій справі.

П'ять питань, поставлених КСУ перед "Венеційкою", можна розділити на дві групи. Три питання стосуються сумісності проєкту конституційних змін з певними принципами, закріпленими в Конституції, а саме принципом поділу влади, стримувань і противаг, демократії та поваги до верховенства права. КСУ також запитує, чи можуть ці зміни негативно вплинути на захист прав і свобод людини.

Друга група питань стосується процедури внесення змін до Конституції, а саме (не)можливості для парламенту та Конституційного суду продовжувати розгляд та ухвалення цих змін під час режиму воєнного стану, оголошеного в Україні у зв'язку з російською агресією.

Щодо першого блоку питань, то Венеційська комісія вважає, що запропоновані зміни відповідають мінімальним вимогам парламентського впливу та контролю над виконавчою владою і не виходять за межі сфер, зарезервованих для законодавчої, виконавчої або президентської влади.

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"З точки зору верховенства права, проєкт змін до Конституції сформульований у зрозумілий спосіб, і зрозуміло, що конституційні зміни, у разі їх ухвалення, будуть розвинуті в імплементаційному законодавстві щодо обох відповідних інституцій. У такому підзаконному акті Верховна рада може розглянути подальші шляхи вдосконалення процесу призначення обох директорів на конкурсній основі, щоб забезпечити справедливий процес призначення на основі заслуг і гарантувати його відповідність конституційним положенням про права людини, пов'язаним з правом на участь в управлінні державними справами, недискримінацією, рівністю та належною правовою процедурою", - йдеться у висновку.

Як зазначається, остаточне рішення про те, чи створюють запропоновані зміни конфлікт з положеннями Конституції щодо прав людини, залишається за Конституційним судом.

У контексті другої групи питань Венеційська комісія віддає невелику перевагу лінії аргументації, що Конституція забороняє лише остаточне ухвалення конституційних змін, а не підготовчі чи проміжні кроки в цьому процесі (такі як отримання висновку КСУ), але повторює, що остаточну відповідь на це питання має дати КСУ у світлі конституційної традиції країни.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що перша оцінка Єврокомісії щодо прогресу України у виконанні "кандидатських критеріїв" буде представлена у травні, і до того часу Київ завершить виконання більшості з них.

Теми: НАБУДБРЄС
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