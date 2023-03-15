"Венецианка" приняла заключение, связанное с процедурой назначения руководителей НАБУ и ГБР

Венецианская комиссия на своем пленарном заседании 10-11 марта приняла заключение по некоторым вопросам, связанным с процедурой назначения на должность и освобождения от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Как отмечается, Конституционный суд Украины (КСУ) по представлению Верховной рады сейчас рассматривает проект изменений в Конституцию о порядке назначения на должность и освобождения от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

12 декабря 2022 года исполняющий обязанности председателя Конституционного суда обратился в Венецианскую комиссию с просьбой о предоставлении заключения по этому делу.

Пять вопросов, поставленных КСУ перед "Венецианкой", можно разделить на две группы. Три вопроса касаются совместимости проекта конституционных изменений с определенными принципами, закрепленными в Конституции, а именно принципом разделения власти, сдержек и противовесов, демократии и уважения к верховенству права. КСУ также спрашивает, могут ли эти изменения негативно повлиять на защиту прав и свобод человека.

Вторая группа вопросов касается процедуры внесения изменений в Конституцию, а именно (не)возможности для парламента и Конституционного суда продолжать рассмотрение и принятие этих изменений во время режима военного положения, объявленного в Украине в связи с российской агрессией.

Что касается первого блока вопросов, то Венецианская комиссия считает, что предложенные изменения соответствуют минимальным требованиям парламентского влияния и контроля над исполнительной властью и не выходят за рамки сфер, зарезервированных для законодательной, исполнительной или президентской власти.

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"С точки зрения верховенства права, проект изменений в Конституцию сформулирован понятным образом, и ясно, что конституционные изменения, в случае их принятия, будут развиты в имплементационном законодательстве по обоим соответствующим институтам. В таком подзаконном акте Верховная рада может рассмотреть дальнейшие пути совершенствования процесса назначения обоих директоров на конкурсной основе, чтобы обеспечить справедливый процесс назначения на основе заслуг и гарантировать его соответствие конституционным положениям о правах человека, связанным с правом на участие в управлении государственными делами, недискриминацией, равенством и надлежащей правовой процедурой", - говорится в заключении.

Как отмечается, окончательное решение о том, создают ли предложенные изменения конфликт с положениями Конституции относительно прав человека, остается за Конституционным судом.

В контексте второй группы вопросов Венецианская комиссия отдает небольшое преимущество линии аргументации, что Конституция запрещает только окончательное принятие конституционных изменений, а не подготовительные или промежуточные шаги в этом процессе (такие как получение заключения КСУ), но повторяет, что окончательный ответ на этот вопрос должен дать КСУ в свете конституционной традиции страны.

Напомним, вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявляет, что первая оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины в выполнении "кандидатских критериев" будет представлена в мае, и к тому времени Киев завершит выполнение большинства из них.