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РФ проводить спільні з Китаєм та Іраном навчання в Оманській затоці

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 березня 2023, 14:06
РФ проводить спільні з Китаєм та Іраном навчання в Оманській затоці
Китайський есмінець Nanning, фото Global Times

Китай, Іран та Росія розпочали морські навчання Security Bond-2023 в Оманській затоці, які триватимуть до 19 березня.

Джерело: пресслужба Міноборони Китаю

Деталі: Повідомляється, що Security Bond-2023 розробили на основі попередніх спільних навчань Китаю, Ірану та Росії у 2019 та 2022 роках. Планується відпрацювати повітряну розвідку, рятувальні операції, маневрування тощо.

Міноборони КНР повідомляє, що навчання мають "поглибити практичну співпрацю між військово-морськими силами країн-учасниць", а також продемонструвати готовність і здатність "спільно підтримувати безпеку на морі та активно будувати співпрацю на морі та влити позитивну енергію в регіональний мир та стабільність".

Китай відправив до затоки ракетний есмінець Nanning. Міноборони також повідомляє, що у навчаннях беруть участь "інші країни".

 

Теми: РосіяКитайІран
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