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РФ проводит совместные с Китаем и Ираном учения в Оманском заливе

Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 марта 2023, 14:06
РФ проводит совместные с Китаем и Ираном учения в Оманском заливе
Китайский эсминец Nanning, фото Global Times

Китай, Иран и Россия начали морские учения Security Bond-2023 в Оманском заливе, которые продлятся до 19 марта.

Источник: пресс-служба Минобороны Китая

Детали: Сообщается, что Security Bond-2023 разработали на основе предыдущих совместных учений Китая, Ирана и России в 2019 и 2022 годах. Во время учений планируют отработать воздушную разведку, спасательные операции, маневрирование и тому подобное.

Минобороны КНР сообщает, что учения должны "углубить практическое сотрудничество между военно-морскими силами стран-участниц", а также продемонстрировать готовность и способность "совместно поддерживать безопасность на море и активно строить сотрудничество на море и влить положительную энергию в региональный мир и стабильность".

Китай отправил в залив ракетный эсминец Nanning. Минобороны также сообщает, что в учениях участвуют "другие страны".

 

Темы: РосcияКитайИран
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