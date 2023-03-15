Зрадниця, яка корегувала вогонь РФ по Харкову, проведе 15 років за ґратами

До 15 років ув‘язнення засуджено жінку, яка передавала ворогу інформацію про розташування українських військових у Харкові .

Джерело: СБУ, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Суд визнав винною у держзраді 54-річну посадовицю одного з державних підприємств Харкова і призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

За даними слідства, в період з 25 лютого до 9 березня 2022 року зрадниця передавала російським кураторам необхідну інформацію по Харкову, а саме про місця дислокації ЗСУ, розташування української військової техніки та надавала відомості про пункти видачі гуманітарної допомоги.

Також жінка надсилала їм відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами російських військових, для подальшого корегування їх вогню.

Вказано, що співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні 2022 року під час виконання нею розвідувального завдання.

За даними слідства, зрадниця контактувала з російською спецслужбою через "зв’язкових". Ними виявились двоє представників держави-агресора: військовослужбовець ЗС РФ і бойовик так званої "ДНР". СБУ зазначає, що одного з них вже ліквідовано українськими оборонцями на східному фронті.

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Прокурори вказують, що в суді обвинувачена свою провину не визнала та назвала всі доводи правоохоронців "дезінформацією".

Водночас 10 березня 2023 року колегія суддів Жовтневого районного суду Харкова винесла обвинувальний вирок.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.