Корректировавшая огонь РФ по Харькову предательница проведет 15 лет за решеткой

К 15 годам заключения приговорена женщина, которая передавала врагу информацию о расположении украинских военных в Харькове.

Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура

Детали: Суд признал виновной в госизмене 54-летнюю сотрудницу одного из государственных предприятий Харькова и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества.

По данным следствия, в период с 25 февраля по 9 марта 2022 года предательница передавала российским кураторам необходимую информацию по Харькову, а именно о местах дислокации ВСУ, расположении украинской военной техники и предоставляла сведения о пунктах выдачи гуманитарной помощи.

Также женщина присылала им видеозаписи разрушений, вызванных обстрелами российских военных, для дальнейшей корректировки их огня.

Указано, что сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в марте 2022 года во время выполнения ею разведывательного задания.

По данным следствия, предательница контактировала с российской спецслужбой через "связных". Ими оказались двое представителей государства-агрессора: военнослужащий ВС РФ и боевик так называемой "ДНР". СБУ отмечает, что один из них уже ликвидирован украинскими защитниками на восточном фронте.

ВИДЕО ДНЯ

Прокуроры указывают, что в суде обвиняемая свою вину не признала и назвала все доводы правоохранителей "дезинформацией".

В то же время 10 марта 2023 года коллегия судей Октябрьского районного суда Харькова вынесла обвинительный приговор.

Сейчас идет срок апелляционного обжалования.