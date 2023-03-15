Білий дім: Збитий над Чорним морем безпілотник, можливо, ніколи не буде знайдений

Безпілотник, який був збитий над Чорним морем російським винищувачем, не був знайдений - і, можливо, ніколи не буде знайдений.

Про це заявив CNN Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, повідомляє "Європейська правда".

"Я не впевнений, що ми зможемо його знайти. Я маю на увазі, що там, де він впав у Чорне море, дуже, дуже глибока вода. Ми все ще оцінюємо, чи можна провести якісь роботи з підйому. Можливо, їх не буде", - сказав Кірбі.

"Ми зробили все можливе, щоб мінімізувати будь-яку розвідувальну цінність, яка може бути отримана від того, що хтось інший отримає доступ до цього безпілотника", - додав він.

У відповідь на подальші запитання Кірбі сказав: "Я, звичайно, не можу говорити про зусилля Росії або про те, що вони намагаються чи не намагаються підняти безпілотник з води. Можу лише сказати, що ми все ще самі оцінюємо цю ситуацію".

Кірбі повторив, що ситуація в якій російські літаки намагаються перехопити або переслідувати американські безпілотники не є рідкістю.

Міністерство оборони Росії у вівторок заперечило факт контакту російського літака з безпілотником, заявивши, що винищувачі "піднялися в повітря для ідентифікації порушника" після того, як виявили його над Чорним морем, і додало, що безпілотник "перейшов у некерований політ з втратою висоти".

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"Ми летіли далеко за межами повітряного простору, на який претендує Україна або будь-яка інша країна. Чорне море не належить Росії. ... Ми збираємося продовжувати працювати там, знову ж таки, у повній відповідності з міжнародним правом" – заявив Кірбі.

Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, в якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".