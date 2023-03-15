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Белый дом: Сбитый над Черным морем беспилотник, возможно, никогда не будет найден

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 14:53

Беспилотник, который был сбит над Черным морем российским истребителем, не был найден - и, возможно, никогда не будет найден.

Об этом заявил CNN Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, сообщает "Европейская правда".

"Я не уверен, что мы сможем его найти. Я имею в виду, что там, где он упал в Черное море, очень, очень глубокая вода. Мы все еще оцениваем, можно ли провести какие-то работы по подъему. Возможно, их не будет", - сказал Кирби.

"Мы сделали все возможное, чтобы минимизировать любую разведывательную ценность, которая может быть получена от того, что кто-то другой получит доступ к этому беспилотнику", - добавил он.

В ответ на дальнейшие вопросы Кирби сказал: "Я, конечно, не могу говорить об усилиях России или о том, что они пытаются или не пытаются поднять беспилотник из воды. Могу лишь сказать, что мы все еще сами оцениваем эту ситуацию".

Кирби повторил, что ситуация в которой российские самолеты пытаются перехватить или преследовать американские беспилотники не является редкостью.

Министерство обороны России во вторник отрицало факт контакта российского самолета с беспилотником, заявив, что истребители "поднялись в воздух для идентификации нарушителя" после того, как обнаружили его над Черным морем, и добавило, что беспилотник "перешел в неуправляемый полет с потерей высоты".

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"Мы летели далеко за пределами воздушного пространства, на которое претендует Украина или любая другая страна. Черное море не принадлежит России. ... Мы собираемся продолжать работать там, опять же, в полном соответствии с международным правом" - заявил Кирби.

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте, а в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".

Темы: СШАбеспилотникиЧерное море
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