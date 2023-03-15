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Європарламент вимагає розширити санкції проти Білорусі

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 13:54
Європарламент вимагає розширити санкції проти Білорусі
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО UNSPLASH

Європейський парламент у середу затвердив резолюцію, що засуджує систематичні репресії білоруського режиму проти білоруського народу та інакодумців і закликає до подальших санкцій проти цієї країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Європейського парламенту.

Парламент рішуче засудив нещодавні вироки з тривалими тюремними термінами для журналіста Анджея Почобута та лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бєляцького, а також кількох інших людей.

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Ці вироки, стверджує резолюція, свідчать про прагнення режиму Лукашенка придушити будь-яку громадянську активність на захист прав людини та всі незалежні ЗМІ у країні.

Європарламентарі також засудили тривалі тюремні терміни, заочно винесені лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та іншим діячам опозиційної Координаційної ради країни.

Європарламент знову рішуче засудив участь Білорусі у війні Росії проти України. Називаючи білоруський режим співучасником російського спонсорування тероризму за учасні держави, євродепутати розчаровані тим, що Білорусь не була включена до нещодавно прийнятого ЄС 10-го пакету санкцій проти Росії. 

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Євродепутати хочуть жорстких обмежувальних заходів проти Мінська, які включають, зокрема, включення до списку санкцій ЄС калійної галузі, оскільки вона є основним джерелом доходів білоруського режиму.

Депутати закликали ЄС та його держави-члени розширити та посилити санкції ЄС проти Білорусі, включити до них усіх співучасників репресій режиму, зокрема суддів, прокурорів, правоохоронців, персонал в'язниць та колоній, та забезпечити належне виконання обмежувальних заходів. 

У резолюції також наголошується на необхідності всебічного розслідування злочинів, скоєних режимом Лукашенка проти народу Білорусі, і міститься заклик до країн ЄС активно застосовувати принцип універсальної юрисдикції та готувати судові справи проти білоруських чиновників.

Парламентарі також висловили жаль з приводу нещодавнього візиту до Мінська міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто та засудили Міжнародний олімпійський комітет за те, що він дозволив білоруським спортсменам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор у Парижі під нейтральним прапором, уточнює редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Мінськ 13 лютого. Це був перший за дуже тривалий період візит європейського посадовця такого рівня до Мінська.

Тим часом, лідерку опозиції та колишню кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську засудили у Білорусі до 15 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Теми: ЄвропарламентБілорусьсанкції
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