Европарламент требует расширить санкции против Беларуси

Европейский парламент в среду утвердил резолюцию, осуждающую систематические репрессии белорусского режима против белорусского народа и инакомыслящих и призывает к дальнейшим санкциям против этой страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Европейского парламента.

Парламент решительно осудил недавние приговоры с длительными тюремными сроками для журналиста Анджея Почобута и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, а также нескольких других людей.

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Эти приговоры, утверждает резолюция, свидетельствуют о стремлении режима Лукашенко подавить любую гражданскую активность в защиту прав человека и все независимые СМИ в стране.

Европарламентарии также осудили длительные тюремные сроки, заочно вынесенные лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и другим деятелям оппозиционного Координационного совета страны.

Европарламент вновь решительно осудил участие Беларуси в войне России против Украины. Называя белорусский режим соучастником российского спонсирования терроризма за счет государства-участника, евродепутаты разочарованы тем, что Беларусь не была включена в недавно принятый ЕС 10-й пакет санкций против России.

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Евродепутаты хотят жестких ограничительных мер против Минска, которые включают, в частности, включение в санкционный список ЕС калийной отрасли, поскольку она является основным источником доходов белорусского режима.

Депутаты призвали ЕС и его государства-члены расширить и усилить санкции ЕС против Беларуси, включить в них всех соучастников репрессий режима, в частности судей, прокуроров, правоохранителей, персонал тюрем и колоний, и обеспечить надлежащее выполнение ограничительных мер.

В резолюции также отмечается необходимость всестороннего расследования преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси, и содержится призыв к странам ЕС активно применять принцип универсальной юрисдикции и готовить судебные дела против белорусских чиновников.

Парламентарии также выразили сожаление по поводу недавнего визита в Минск министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и осудили Международный олимпийский комитет за то, что он позволил белорусским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпийским играм в Париже под нейтральным флагом, уточняет редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Минск 13 февраля. Это был первый за очень длительный период визит европейского чиновника такого уровня в Минск.

Между тем, лидера оппозиции и бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую приговорили в Беларуси к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.