Глава Пентагону прокоментував зіткнення російського Су-27 з безпілотником США

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав агресивним, ризикованим і небезпечним зіткнення російського винищувача й американського безпілотника над Чорним морем.

Главу Пентагону цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Цей небезпечний епізод є частиною системи агресивних, ризикованих і небезпечних дій (РФ. - Ред.) у міжнародному повітряному просторі", - сказав Остін.

Остін запевнив, що США "продовжуватимуть літати і діяти" відповідно до міжнародного права.

"Тож не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть літати і діяти всюди, де це дозволяє міжнародне право. А Росія зобов'язана діяти своєю військовою авіацією безпечно і професійно", - сказав він перед віртуальною зустріччю у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

За оцінками американської сторони, російський Су-27 зазнав пошкоджень під час зіткнення з MQ-9. Це суперечить твердженням міністерства оборони РФ, яке каже, що обидва її літаки "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом.