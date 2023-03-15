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Глава Пентагону прокоментував зіткнення російського Су-27 з безпілотником США

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 15:30
Глава Пентагону прокоментував зіткнення російського Су-27 з безпілотником США
ллойд остін, Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав агресивним, ризикованим і небезпечним зіткнення російського винищувача й американського безпілотника над Чорним морем.

Главу Пентагону цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Цей небезпечний епізод є частиною системи агресивних, ризикованих і небезпечних дій (РФ. - Ред.) у міжнародному повітряному просторі", - сказав Остін. 

Остін запевнив, що США "продовжуватимуть літати і діяти" відповідно до міжнародного права.

"Тож не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть літати і діяти всюди, де це дозволяє міжнародне право. А Росія зобов'язана діяти своєю військовою авіацією безпечно і професійно", - сказав він перед віртуальною зустріччю у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

За оцінками американської сторони, російський Су-27 зазнав пошкоджень під час зіткнення з MQ-9. Це суперечить твердженням міністерства оборони РФ, яке каже, що обидва її літаки "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом.

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Теми: СШАбезпілотникиЧорне моревинищувачі
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