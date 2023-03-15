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Глава Пентагона прокомментировал столкновение российского Су-27 с беспилотником США

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 14:30
Глава Пентагона прокомментировал столкновение российского Су-27 с беспилотником США
ллойд остин, Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин назвал агрессивным, рискованным и опасным столкновение российского истребителя и американского беспилотника над Черным морем.

Главу Пентагона цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

"Этот опасный эпизод является частью системы агрессивных, рискованных и опасных действий (РФ. - Ред.) в международном воздушном пространстве", - сказал Остин. 

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Остин заверил, что США "будут продолжать летать и действовать" в соответствии с международным правом.

"Поэтому не сомневайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право. А Россия обязана действовать своей военной авиацией безопасно и профессионально", - сказал он перед виртуальной встречей в формате "Рамштайн".

Напомним, военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

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По оценкам американской стороны, российский Су-27 получил повреждения во время столкновения с MQ-9. Это противоречит утверждению министерства обороны РФ, которое говорит, что оба ее самолета "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом.

Темы: СШАбеспилотникиЧерное мореистребители
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