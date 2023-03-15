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9 країн пообіцяли надати Україні понад 150 танків Leopard - Остін

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 15:07
9 країн пообіцяли надати Україні понад 150 танків Leopard - Остін
Getty Images

Станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін перед десятим засіданням у форматі "Рамштайн" 15 березня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою, у тому числі понад дев'ять бригад з танків та іншої бронетехніки", - заявив глава Пентагону.

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"Коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard", - підкреслив Остін.

Глава Пентагону не уточнив, про які країни йдеться.

Як відомо з публічних заяв, наразі тільки Польща доставила в Україну обіцяні бойові танки Leopard - 14 одиниць.

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Тим часом, у Німеччині завершилась оперативна підготовка українців на бойових танках Leopard. 

Також перші десять українських військових екіпажів завершили чотиритижневу підготовку на танках Leopard в іспанській Сарагосі.

Читайте більше: "Котяча зграя". Як танки Leopard, Abrams і Challenger можуть змінити хід війни України проти Росії

Теми: Українатанки
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