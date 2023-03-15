9 стран пообещали предоставить Украине более 150 танков Leopard - Остин

По состоянию на сегодня девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин перед десятым заседанием в формате "Рамштайн" 15 марта, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Всего в течение последних трех месяцев члены этой Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя, в том числе более девяти бригад из танков и другой бронетехники", - заявил глава Пентагона.

"Коалиция стран, которые пообещали предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard", - подчеркнул Остин.

Глава Пентагона не уточнил, о каких странах идет речь.

Как известно из публичных заявлений, пока только Польша доставила в Украину обещанные боевые танки Leopard - 14 единиц.

Между тем, в Германии завершилась оперативная подготовка украинцев на боевых танках Leopard.

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Также первые десять украинских военных экипажей завершили четырехнедельную подготовку на танках Leopard в испанской Сарагосе.

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