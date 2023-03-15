Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

9 стран пообещали предоставить Украине более 150 танков Leopard - Остин

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 16:07
9 стран пообещали предоставить Украине более 150 танков Leopard - Остин
Getty Images

По состоянию на сегодня девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин перед десятым заседанием в формате "Рамштайн" 15 марта, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Всего в течение последних трех месяцев члены этой Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя, в том числе более девяти бригад из танков и другой бронетехники", - заявил глава Пентагона.

"Коалиция стран, которые пообещали предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard", - подчеркнул Остин.

Глава Пентагона не уточнил, о каких странах идет речь.

Как известно из публичных заявлений, пока только Польша доставила в Украину обещанные боевые танки Leopard - 14 единиц.

Между тем, в Германии завершилась оперативная подготовка украинцев на боевых танках Leopard.

ВИДЕО ДНЯ

Также первые десять украинских военных экипажей завершили четырехнедельную подготовку на танках Leopard в испанской Сарагосе.

Читайте більше: "Котяча зграя". Як танки Leopard, Abrams і Challenger можуть змінити хід війни України проти Росії

Темы: Украинатанки
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
Третий раз за день по всей Украине выла сирена тревоги
В России заявили, что попытаются достать обломки американского дрона из Черного моря
Резников после "Рамштайна": Вселяет оптимизм
Генштаб сообщает о колонне оккупантов, которая движется из Херсонской области в сторону Крыма
Последние новости
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
16:54
"Новая Почта" планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше
16:44
В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию
Все новости...