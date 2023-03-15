На Закарпатті втопився ухилянт, який тікав з України річкою

На Закарпатті під час спроби нелегально перетнути кордон втопився військовозобов’язаний чоловік, ще одного порушника затримали.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Деталі: Прикордонники Мукачівського загону побачили двох чоловіків, які бігли у бік кордону із гумовим човном, під час патрулювання берегової відмілини Тиси, руслом якої проходить кордон із Угорщиною.

Охоронці кордону почали переслідування. Порушники, проігнорувавши вимоги прикордонного наряду, покинули човен та почали тікати. Один із них стрибнув у річку, інший спробував сховатися у чагарниках, але був затриманий нарядом.

Неподалік річки прикордонники почули крик чоловіка, якого стрімка несла течія. Наряд намагався наздогнати його по берегу, проте густі чагарники вздовж Тиси перешкоджали рятувальній операції. Потопельник зник із поля зору.

На місце викликали рятувальників ДСНС та поліцейських. У ДПСУ повідомляють, що первинні пошукові заходи результатів не дали.

Порушника, який ховався у чагарях, затримали. За його словами, він з напарником планував перепливати Тису човном, а плавзасобом їх забезпечив невідомий чоловік, якого вони знайшли через знайомих.

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Сам затриманий із Закарпаття, його супутник приїхав з Миколаївщини.

Затриманий стверджував, що з організатором перетину кордону спілкувався лише телефоном та виконував усі "інструкції", які йому надавалися. Коли вони мали перетнути кордон, їм наказали заховатися неподалік від кордону та чекати подальших вказівок. Після цього чоловік у масці приніс їм гумовий човен і повів до річки, далі рукою вказав напрямок руху та втік. За такий "сервіс" затриманий мав заплатити 3,5 тисячі доларів.

У ДПСУ повідомили, що з’ясовуть коло причетних до переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Пошукові заходи продовжуються із залученням водолазів.