Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатье утонул уклонист, который бежал из Украины по реке

Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 марта 2023, 16:20
На Закарпатье утонул уклонист, который бежал из Украины по реке
Фото: ГПСУ

На Закарпатье при попытке нелегально пересечь границу в Венгрию утонул военнообязанный мужчина, еще одного нарушителя задержали.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Детали: Пограничники Мукачевского отряда увидели двух мужчин, которые бежали в сторону границы с резиновой лодкой, во время патрулирования береговой отмели Тисы, по руслу которой проходит граница с Венгрией.

Пограничники начали преследование. Нарушители, проигнорировав требования пограничного наряда, покинули лодку и начали убегать. Один из них прыгнул в реку, другой попытался спрятаться в кустарниках, но был задержан нарядом.

Неподалеку от реки пограничники услышали крик мужчины, которого стремительное несло течение.  Наряд пытался догнать его по берегу, однако густые кустарники вдоль Тисы препятствовали спасательной операции. Утопленник исчез из поля зрения. 

На место вызвали спасателей ГСЧС и полицейских. В ГПСУ сообщают, что первичные поисковые мероприятия результатов не дали.

Нарушителя, который прятался в кустарниках, задержали. По его словам, он с напарником планировал переплывать Тису на лодке, а плавсредством их обеспечил неизвестный мужчина, которого они нашли через знакомых. 

ВИДЕО ДНЯ

Сам задержанный из Закарпатья, его спутник приехал из Николаевской области.

Задержанный утверждал, что с организатором пересечения границы общался только по телефону и выполнял все "инструкции", которые ему предоставлялись. Когда они должны были пересечь границу, им приказали спрятаться неподалеку от границы и ждать дальнейших указаний. После этого мужчина в маске принес им резиновую лодку и повел к реке, далее рукой указал направление движения и скрылся. За такой "сервис" задержанный должен был заплатить 3,5 тысячи долларов.

В ГПСУ сообщили, что выяснят круг причастных к переправке военнообязанных мужчин через границу. Поисковые мероприятия продолжаются с привлечением водолазов.

Темы: ЗакарпатьеПограничная службамобилизация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
Закарпатье
Грузовик столкнулся с микроавтобусом на Закарпатье: погибли 3 взрослых и ребенок
Депутат Закарпатского облсовета изобразила область в цветах венгерского флага
В МИД Венгрии возмутились якобы притеснениями венгров на Закарпатье
Последние новости
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
16:54
"Новая Почта" планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше
16:44
В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию
Все новости...