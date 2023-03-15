На Закарпатье утонул уклонист, который бежал из Украины по реке

На Закарпатье при попытке нелегально пересечь границу в Венгрию утонул военнообязанный мужчина, еще одного нарушителя задержали.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Детали: Пограничники Мукачевского отряда увидели двух мужчин, которые бежали в сторону границы с резиновой лодкой, во время патрулирования береговой отмели Тисы, по руслу которой проходит граница с Венгрией.

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Пограничники начали преследование. Нарушители, проигнорировав требования пограничного наряда, покинули лодку и начали убегать. Один из них прыгнул в реку, другой попытался спрятаться в кустарниках, но был задержан нарядом.

Неподалеку от реки пограничники услышали крик мужчины, которого стремительное несло течение. Наряд пытался догнать его по берегу, однако густые кустарники вдоль Тисы препятствовали спасательной операции. Утопленник исчез из поля зрения.

На место вызвали спасателей ГСЧС и полицейских. В ГПСУ сообщают, что первичные поисковые мероприятия результатов не дали.

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Нарушителя, который прятался в кустарниках, задержали. По его словам, он с напарником планировал переплывать Тису на лодке, а плавсредством их обеспечил неизвестный мужчина, которого они нашли через знакомых.

Сам задержанный из Закарпатья, его спутник приехал из Николаевской области.

Задержанный утверждал, что с организатором пересечения границы общался только по телефону и выполнял все "инструкции", которые ему предоставлялись. Когда они должны были пересечь границу, им приказали спрятаться неподалеку от границы и ждать дальнейших указаний. После этого мужчина в маске принес им резиновую лодку и повел к реке, далее рукой указал направление движения и скрылся. За такой "сервис" задержанный должен был заплатить 3,5 тысячи долларов.

В ГПСУ сообщили, что выяснят круг причастных к переправке военнообязанных мужчин через границу. Поисковые мероприятия продолжаются с привлечением водолазов.