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Українці вважають найменш корумпованими президента й профільні ГО

Олена РощінаСереда, 15 березня 2023, 16:28

Українці вважають найменш корумпованою владною інституцією президента України, а найбільш корумпованою – Верховну Раду й органи влади загалом.

Джерело: результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у лютому-березні 2023 року, презентовані 15 березня

Деталі: Оцінюючи рівень корумпованості соціальних інститутів за шкалою від 1 до 10, де "1" означає "відсутність корупції", а "10" – "дуже високий рівень корупції", респонденти оцінюють корумпованість української влади в цілому 6,8 балами, Верховної Ради – 6,8 балами, Кабінету міністрів – 6,1 балами, Міністерства оборони – 5,8 балами, обласної влади своєї області – 5,7 балами, Офісу президента – 5,6 балами.

Корумпованість антикорупційних органів (НАБУ, САП, НАЗК) респонденти оцінили у 5,6 балів із 10-ти, місцевої влади у своєму населеному пункті – 5,4 балами. 

Найнижче оцінюється рівень корумпованості громадських організацій, які займаються боротьбою з корупцією (4,7 бала), та президента України (4,0 бала).

 

Громадяни України не мають одностайної думки, яким чином змінився рівень корумпованості українського суспільства після початку війни: 33% вважають, що зараз рівень корупції вищий, ніж був до 24 лютого 2022 року, 30% – що він не змінився, 21% – що він став нижчим, а 17% не змогли дати оцінку змін у цій сфері.

Довідка: Центр Разумкова вивчав оцінку громадянами суспільно-політичної ситуації в країні та діяльності влади у лютому-березні 2023 року. Опитування проводили в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій і територій, на яких відбуваються бойові дії.

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Теми: соціологіяопитуваннякорупція
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