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Украинцы считают наименее коррумпированными президента и профильные ОО

Елена РощинаСреда, 15 марта 2023, 16:28

Украинцы считают наименее коррумпированной властной институцией президента Украины, а наиболее коррумпированной – Верховную Раду и органы власти в целом.

Источник: результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в феврале-марте 2023 года, обнародованные 15 марта

Детали: Оценивая уровень коррумпированности социальных институтов по шкале от 1 до 10, где "1" означает "отсутствие коррупции", а "10" – "очень высокий уровень коррупции", респонденты оценивают коррумпированность украинской власти в целом 6,8 баллами, Верховной Рады – 6,8 баллами, Кабинета министров – 6,1 баллами, Министерства обороны – 5,8 баллами, областной власти своей области – 5,7 баллами, Офиса президента – 5,6 баллами.

Коррумпированность антикоррупционных органов (НАБУ, САП, НАПК) респонденты оценили в 5,6 баллов из 10-ти, местной власти в своем населенном пункте – 5,4 баллами. 

Ниже всего оценивается уровень коррумпированности общественных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией (4,7 балла), и президента Украины (4,0 балла).

 

Граждане Украины не имеют единого мнения, каким образом изменился уровень коррумпированности украинского общества после начала войны: 33% считают, что сейчас уровень коррупции выше, чем был до 24 февраля 2022 года, 30% – что он не изменился, 21% – что он стал ниже, а 17% не смогли дать оценку изменений в этой сфере.

Справка: Центр Разумкова изучал оценку гражданами общественно-политической ситуации в стране и деятельности власти, а также доверие к социальным институтам и политикам в феврале-марте 2023 года. Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых происходят боевые действия.

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Темы: социологияопроскоррупция
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