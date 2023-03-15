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У Росії заявили, що спробують дістати уламки американського дрона з Чорного моря

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 17:00

Росія намагатиметься дістати залишки американського безпілотника, який впав у Чорне море після небезпечного перехоплення російськими винищувачами.

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Ніколай Патрушев, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РІА Новості.

"Я не знаю, зуміємо ми дістати чи ні, але те, що це робити треба, і будемо цим займатися, обов'язково", - сказав він.

Патрушев також заявив, що інцидент із безпілотником підтвердив "безпосередню участь США у воєнних діях в Україні".

Директор Служби зовнішньої розвідки Сергєй Наришкін повідомив, що у Росії є технічні можливості для підйому уламків.

"Ми досить докладно знаємо і розуміємо, які цілі в американців у зв'язку з розвідувальною діяльністю, використанням технічних засобів, і намагаємося виявити ті об'єкти і території, які для них становлять найбільший інтерес", - додав він.

У Білому домі раніше заявили, що мінімізували будь-яку розвідувальну цінність, яка може бути отримана від того, що хтось інший отримає доступ до цього безпілотника.

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Міністр оборони США Ллойд Остін назвав агресивним, ризикованим і небезпечним зіткнення російського Су-27 з американським безпілотником над Чорним морем.

Теми: безпілотникиСШАРосіяЧорне море
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