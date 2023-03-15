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В России заявили, что попытаются достать обломки американского дрона из Черного моря

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 16:00

Россия будет пытаться достать остатки американского беспилотника, который упал и затонул в Черном море после опасного перехвата российскими истребителями.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА Новости.

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно", - сказал он.

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Патрушев также заявил, что инцидент с беспилотником подтвердил "непосредственное участие США в военных действиях в Украине".

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что у России есть технические возможности для подъема обломков.

"Мы достаточно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств, и пытаемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес", - добавил он.

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В Белом доме ранее заявили, что минимизировали любую разведывательную ценность, которая может быть получена от того, что кто-то другой получит доступ к этому беспилотнику.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал агрессивным, рискованным и опасным столкновение российского Су-27 с американским беспилотником над Черным морем.

Темы: беспилотникиСШАРосcияЧерное море
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