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"Рамштайн" подумає, як інноваційно вирішити проблему виробництва боєприпасів - Остін

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 16:23

На засіданні у форматі "Рамштайн" держави-учасниці міркуватимуть, як вирішити проблему виробництва боєприпасів для України. 

Про це перед початком зустрічі, що проходить онлайн 15 березня, сказав міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Глава Пентагону зазначив, що контактна група має надати Україні всі можливості для майбутньої боротьби, включаючи запасні частини та пакети технічного обслуговування для підтримки критично важливих можливостей, наданих членами  групи раніше.

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Тому контактна група зосереджена на координації довгострокового забезпечення, додав Остін.

"Нам також необхідно знайти способи отримання нових постачань боєприпасів та систем ППО в Україну. Щоб збільшити виробництво боєприпасів, члени цієї контактної групи збираються разом, щоби розробити інноваційні рішення проблем промислового виробництва", - заявив глава Пентагону.

Остін висловив упевненість, що "ми продовжуватимемо працювати над задоволенням потреб України навесні цього року та надалі".

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Крім того, Остін повідомив, що на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

Він також прокоментував зіткнення російського Су-27 з безпілотником США.

Теми: РамштайнУкраїназброя
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