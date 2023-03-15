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"Рамштайн" подумает, как инновационно решить проблему производства боеприпасов - Остин

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 17:23

На заседании в формате "Рамштайн" государства-участники будут размышлять, как решить проблему производства боеприпасов для Украины.

Об этом перед началом встречи, которая проходит онлайн 15 марта, сказал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава Пентагона отметил, что контактная группа должна предоставить Украине все возможности для будущей борьбы, включая запасные части и пакеты технического обслуживания для поддержки критически важных возможностей, предоставленных членами группы ранее.

Поэтому контактная группа сосредоточена на координации долгосрочного обеспечения, добавил Остин.

"Нам также необходимо найти способы получения новых поставок боеприпасов и систем ПВО в Украину. Чтобы увеличить производство боеприпасов, члены этой контактной группы собираются вместе, чтобы разработать инновационные решения проблем промышленного производства", - заявил глава Пентагона.

Остин выразил уверенность, что "мы будем продолжать работать над удовлетворением потребностей Украины весной этого года и в дальнейшем".

Кроме того, Остин сообщил, что на сегодня девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard.

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Он также прокомментировал столкновение российского Су-27 с беспилотником США.

Темы: РамштайнУкраинаоружие
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