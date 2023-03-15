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Більше 80% українців задоволені тим, як влада обороняє країну. З боротьбою з корупцією – гірше

Олександр ШумілінСереда, 15 березня 2023, 17:25
Більше 80% українців задоволені тим, як влада обороняє країну. З боротьбою з корупцією – гірше
Фото ілюстративне

Переважна більшість українців вважають, що влада добре справляється із обороною країни, проте має проблеми із боротьбою з злочинністю і корупцією.

Джерело: результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року в рамках проекту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні

Дослівно: "На думку громадян, найкраще влада справляється з вирішенням проблем у таких сферах: оборона країни (82% опитаних відповіли, що влада з цим справляється "дуже добре" або "скоріше добре", лише 13% — що "дуже погано" або "скоріше погано"), енергозабезпечення (відповідно 80% і 16%), зовнішня політика (відповідно 75% і 15,5% ), освіта (відповідно 56% і 29,5%), охорона здоров’я (відповідно 54% і 36%), соціальний захист та пенсійне забезпечення (відповідно 53% і 37%)".

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Деталі: Згідно з результатами, українці гірше оцінюється діяльність влади в економічній сфері (відповідно 45% і 45,5%), у сфері відбудови країни (відповідно 38% і 36%).

Частіше негативно оцінюється діяльність у сфері боротьби зі злочинністю (відповідно 38% і 47%), правосуддя (відповідно 29% і 48%) та боротьби з корупцією (відповідно 24% і 66%).

 

Опитування проводилося методом face-to-face. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Теми: опитуваннявлада
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