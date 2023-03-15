Более 80% украинцев довольны тем, как власть обороняет страну. С борьбой с коррупцией - хуже

Подавляющее большинство украинцев считают, что власть хорошо справляется с обороной страны, однако есть проблемы с борьбой с преступностью и коррупцией.

Источник: результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года в рамках проекта Программы MATRA, финансируемого Посольством Королевства Нидерландов в Украине

Дословно: "По мнению граждан, лучше всего власть справляется с решением проблем в таких сферах: оборона страны (82% опрошенных ответили, что власть с этим справляется "очень хорошо" или "скорее хорошо", только 13% - что "очень плохо" или "скорее плохо"), энергообеспечение (соответственно 80% и 16%), внешняя политика (соответственно 75% и 15,5%), образование (соответственно 56% и 29,5%), здравоохранение (соответственно 54% и 36%), социальная защита и пенсионное обеспечение (соответственно 53% и 37%)".

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Детали: Согласно результатам, украинцы хуже оценивается деятельность власти в экономической сфере (соответственно 45% и 45,5%), в сфере восстановления страны (соответственно 38% и 36%).

Чаще негативно оценивается деятельность в сфере борьбы с преступностью (соответственно 38% и 47%), правосудия (соответственно 29% и 48%) и борьбы с коррупцией (соответственно 24% и 66%).

Опрос проводился методом face-to-face. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.