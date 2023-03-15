Голова Шевченківського комітету заперечив тиск з боку Офісу президента та Зеленського

Офіс президента та Володимир Зеленський не впливали на ухвалення рішень Комітетом Шевченківської премії.

Джерело: голова Шевченківського комітету Юрій Макаров в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ви можете вірити або не вірити, але за увесь цей час не було жодного разу, щоб якоїсь там вказівки… Ну хто мені може давати вказівки?... Теоретично мені можна ризикнути сказати. Але це - не вказівка. Це може бути прохання. Але я навіть прохань таких не чув.

Чи то вони знали, що на нас немає сенсу тиснути, чи то вони справді поважали наш статус, чи не було такої потреби (тиснути – ред.)... Я не знаю".

Деталі: За словами Макарова, він "має свої політичні погляди" і "дуже обережно ставиться до влади", але водночас вдячний Офісу президента та Володимиру Зеленському за зміни у сфері культури.

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