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Голова Шевченківського комітету заперечив тиск з боку Офісу президента та Зеленського

Софія Середа, Олександр ШумілінСереда, 15 березня 2023, 17:58
Голова Шевченківського комітету заперечив тиск з боку Офісу президента та Зеленського
Фото: УП

Офіс президента та Володимир Зеленський не впливали на ухвалення рішень Комітетом Шевченківської премії.

Джерело: голова Шевченківського комітету Юрій Макаров в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ви можете вірити або не вірити, але за увесь цей час не було жодного разу, щоб якоїсь там вказівки… Ну хто мені може давати вказівки?... Теоретично мені можна ризикнути сказати. Але це - не вказівка. Це може бути прохання. Але я навіть прохань таких не чув.

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Чи то вони знали, що на нас немає сенсу тиснути, чи то вони справді поважали наш статус, чи не було такої потреби (тиснути – ред.)... Я не знаю".  

Деталі: За словами Макарова, він "має свої політичні погляди" і "дуже обережно ставиться до влади", але водночас вдячний Офісу президента та Володимиру Зеленському за зміни у сфері культури. 

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Передісторія:

  • Шевченківська премія – найпрестижніша державна мистецька нагорода в Україні, яка вручається за вагомий внесок у розвиток культури. Вона була заснована на початку 1960-х. 
  • Лауреатів національної премії традиційно оголошують у день народження Тараса Шевченка 9 березня, однак у 2023 році цього не сталося через пропозицію доповнити наявні номінації додатковим конкурсом "За внесок у перемогу". Лауреатів оголосили 12 березня.
  • Це викликало шквал критики. Користувачі у мережі почали припускати наявність тиску з боку Офісу президента на членів комітету Шевченківської премії.

Теми: культураОфіс президента
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