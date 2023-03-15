Глава Шевченковского комитета отрицает давление со стороны Офиса президента и Зеленского

Офис президента и Владимир Зеленский не влияли на принятие решений Комитетом Шевченковской премии.

Источник: председатель Шевченковского комитета Юрий Макаров в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Вы можете верить или не верить, но за все это время не было ни разу, чтобы какого-то там указания... Ну кто мне может давать указания? Теоретически мне можно рискнуть сказать. Но это не указание. Это может быть просьба. Но я даже просьб таких не слышал.

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То ли они знали, что на нас нет смысла давить, то ли они действительно уважали наш статус, или не было такой необходимости (давить - ред.)... Я не знаю".

Детали: По словам Макарова, он "имеет свои политические взгляды" и "очень осторожно относится к власти", но в то же время благодарен Офису президента и Владимиру Зеленскому за изменения в сфере культуры.

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