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Глава Шевченковского комитета отрицает давление со стороны Офиса президента и Зеленского

София Середа, Александр ШумилинСреда, 15 марта 2023, 17:58
Глава Шевченковского комитета отрицает давление со стороны Офиса президента и Зеленского

Офис президента и Владимир Зеленский не влияли на принятие решений Комитетом Шевченковской премии.

Источник: председатель Шевченковского комитета Юрий Макаров в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Вы можете верить или не верить, но за все это время не было ни разу, чтобы какого-то там указания... Ну кто мне может давать указания? Теоретически мне можно рискнуть сказать. Но это не указание. Это может быть просьба. Но я даже просьб таких не слышал.

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То ли они знали, что на нас нет смысла давить, то ли они действительно уважали наш статус, или не было такой необходимости (давить - ред.)... Я не знаю". 

Детали: По словам Макарова, он "имеет свои политические взгляды" и "очень осторожно относится к власти", но в то же время благодарен Офису президента и Владимиру Зеленскому за изменения в сфере культуры.

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Предыстория:

  • Шевченковская премия - самая престижная государственная художественная награда в Украине, которая вручается за весомый вклад в развитие культуры. Она была основана в начале 1960-х.
  • Лауреатов национальной премии традиционно объявляют в день рождения Тараса Шевченко 9 марта, однако в 2023 году этого не произошло из-за предложения дополнить имеющиеся номинации дополнительным конкурсом "За вклад в победу". Лауреатов объявили 12 марта.
  • Это вызвало шквал критики. Пользователи в сети начали предполагать наличие давления со стороны Офиса президента на членов комитета Шевченковской премии.

Темы: культураОфис президента
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