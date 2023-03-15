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США дистанційно стерли секретні дані з безпілотника, який упав у Чорному морі – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 18:37

Сполучені Штати дистанційно видалили секретне програмне забезпечення з безпілотника MQ-9 Reaper перед тим, як він впав у Чорне море, щоб запобігти отриманню Росією секретної інформації.

Про це, як пише "Європейська правда", телеканалу CNN повідомили два американські посадовці на умовах анонімності.

Дистанційне видалення програмного забезпечення безпілотника було здійснене після зіткнення безпілотника з двома російськими винищувачами Су-27 у вівторок.

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За словами одного зі співрозмовників CNN, зіткнення сталося приблизно за 72 кілометри на південний захід від Кримського півострова. Американський дрон упав приблизно за 112 кілометрів на південний захід від Криму після інциденту.

За версією американської сторони, російські літаки скинули авіаційне паливо на MQ-9, після чого один із них зіткнувся з безпілотником, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон упав у Чорному морі.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев раніше в середу заявив, що РФ спробує знайти уламки безпілотника.

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За оцінками американської сторони, російський Су-27 зазнав пошкоджень під час зіткнення з MQ-9. Це суперечить твердженням міністерства оборони РФ, яке каже, що обидва її літаки "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом.

Теми: СШАбезпілотникиЧорне мореРосія
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