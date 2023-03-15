Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США дистанционно стерли секретные данные с беспилотника, который упал в Черном море – СМИ

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 18:37

Соединенные Штаты дистанционно удалили секретное программное обеспечение с беспилотника MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море, чтобы предотвратить получение Россией секретной информации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", телеканалу CNN сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.

Дистанционное удаление программного обеспечения беспилотника было осуществлено после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27 во вторник.

Реклама:

По словам одного из собеседников CNN, столкновение произошло примерно в 72 километрах к юго-западу от Крымского полуострова. Американский дрон упал примерно в 112 километрах к юго-западу от Крыма после инцидента.

По версии американской стороны, российские самолеты сбросили авиационное топливо на MQ-9, после чего один из них столкнулся с беспилотником, повредив его пропеллер. В результате дрон упал в Черном море.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее в среду заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

ВИДЕО ДНЯ

По оценкам американской стороны, российский Су-27 получил повреждения во время столкновения с MQ-9. Это противоречит утверждению министерства обороны РФ, которое говорит, что оба ее самолета "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом.

Темы: СШАбеспилотникиЧерное мореРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
Все новости...
Реклама: