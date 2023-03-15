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США дистанционно стерли секретные данные с беспилотника, который упал в Черном море – СМИ

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 19:37

Соединенные Штаты дистанционно удалили секретное программное обеспечение с беспилотника MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море, чтобы предотвратить получение Россией секретной информации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", телеканалу CNN сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.

Дистанционное удаление программного обеспечения беспилотника было осуществлено после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27 во вторник.

По словам одного из собеседников CNN, столкновение произошло примерно в 72 километрах к юго-западу от Крымского полуострова. Американский дрон упал примерно в 112 километрах к юго-западу от Крыма после инцидента.

По версии американской стороны, российские самолеты сбросили авиационное топливо на MQ-9, после чего один из них столкнулся с беспилотником, повредив его пропеллер. В результате дрон упал в Черном море.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее в среду заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

По оценкам американской стороны, российский Су-27 получил повреждения во время столкновения с MQ-9. Это противоречит утверждению министерства обороны РФ, которое говорит, что оба ее самолета "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом.

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Темы: СШАбеспилотникиЧерное мореРосcия
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