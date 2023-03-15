Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова Шевченківського комітету пояснив, чому серед лауреатів премії опинились його друзі

Софія Середа, Олександр ШумілінСереда, 15 березня 2023, 20:01
Голова Шевченківського комітету пояснив, чому серед лауреатів премії опинились його друзі
Фото: УП

Серед лауреатів Шевченківської премії-2023 є друзі голови Комітету цієї відзнаки Юрія Макарова, однак сам він не вважає це проблемою.

Джерело: Макаров в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я на цьому майданчику тупцюю майже все своє життя. І зрозуміло, що ті люди, які мені подобаються, ми з ними перебуваємо у якихось стосунках (принаймні приязних або дружніх). 

По-друге, за регламентом члени комітету мають право висувати (і висувають) своїх кандидатів, ну а потім відстоюють. Ну, а по-третє, об’єктивності у культурі і мистецтві не існує. Цінності існують, а об’єктивність – ні".   

Деталі: У інтерв’ю "Українській правді" Макаров розповів, що один із лауреатів Шевченківської премії-2023 – Михайло Назаренко – є його другом, якого він "знає років двадцять" і "дуже шанує та любить", а інший лауреат – "Хорея козацька" –  є його "улюбленим гуртом".    

Окрім того, Макаров зазначив, що хотів номінувати на Шевченківську премію Леся Подерв’янського, який є його товаришем, однак так і не встиг зробити цього.

Передісторія: Шевченківська премія – найпрестижніша державна мистецька нагорода в Україні, яка вручається за вагомий внесок у розвиток культури. Вона була заснована на початку 1960-х. 

ВІДЕО ДНЯ

Лауреатів національної премії традиційно оголошують у день народження Тараса Шевченка 9 березня, однак у 2023 році цього не сталося через пропозицію доповнити наявні номінації додатковим конкурсом "За внесок у перемогу".

Це викликало шквал критики. Користувачі у мережі почали припускати наявність тиску з боку Офісу президента на членів комітету Шевченківської премії. Утім, голова Шевченківського комітету це заперечив.

Теми: культура
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Усі новини...
культура
Голова Шевченківського комітету заперечив тиск з боку Офісу президента та Зеленського
У театрі в Цюріху створили Ukrainian kiosk: першою гостею стала Оксана Забужко
Найкращий фільм: став відомий переможець премії Оскар 2023
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...