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Голова Шевченківського комітету пояснив, чому серед лауреатів премії опинились його друзі

Софія Середа, Олександр ШумілінСереда, 15 березня 2023, 19:01
Голова Шевченківського комітету пояснив, чому серед лауреатів премії опинились його друзі
Фото: УП

Серед лауреатів Шевченківської премії-2023 є друзі голови Комітету цієї відзнаки Юрія Макарова, однак сам він не вважає це проблемою.

Джерело: Макаров в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я на цьому майданчику тупцюю майже все своє життя. І зрозуміло, що ті люди, які мені подобаються, ми з ними перебуваємо у якихось стосунках (принаймні приязних або дружніх). 

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По-друге, за регламентом члени комітету мають право висувати (і висувають) своїх кандидатів, ну а потім відстоюють. Ну, а по-третє, об’єктивності у культурі і мистецтві не існує. Цінності існують, а об’єктивність – ні".   

Деталі: У інтерв’ю "Українській правді" Макаров розповів, що один із лауреатів Шевченківської премії-2023 – Михайло Назаренко – є його другом, якого він "знає років двадцять" і "дуже шанує та любить", а інший лауреат – "Хорея козацька" –  є його "улюбленим гуртом".    

Окрім того, Макаров зазначив, що хотів номінувати на Шевченківську премію Леся Подерв’янського, який є його товаришем, однак так і не встиг зробити цього.

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Передісторія: Шевченківська премія – найпрестижніша державна мистецька нагорода в Україні, яка вручається за вагомий внесок у розвиток культури. Вона була заснована на початку 1960-х. 

Лауреатів національної премії традиційно оголошують у день народження Тараса Шевченка 9 березня, однак у 2023 році цього не сталося через пропозицію доповнити наявні номінації додатковим конкурсом "За внесок у перемогу".

Це викликало шквал критики. Користувачі у мережі почали припускати наявність тиску з боку Офісу президента на членів комітету Шевченківської премії. Утім, голова Шевченківського комітету це заперечив.

Теми: культура
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