Глава Шевченковского комитета объяснил, почему среди лауреатов премии оказались его друзья

Среди лауреатов Шевченковской премии-2023 есть друзья главы Комитета этой награды Юрия Макарова, однако сам он не считает это проблемой.

Источник: Юрий Макаров в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я на этой площадке топчусь почти всю свою жизнь. И понятно, что те люди, которые мне нравятся, мы с ними находимся в каких-то отношениях (по крайней мере дружелюбных или дружеских).

Во-вторых, по регламенту члены комитета имеют право выдвигать (и выдвигают) своих кандидатов, ну а потом отстаивают. Ну, а в-третьих, объективности в культуре и искусстве не существует. Ценности существуют, а объективность - нет".

Детали: В интервью "Украинской правде" Макаров рассказал, что один из лауреатов Шевченковской премии-2023 - Михаил Назаренко - является его другом, которого он "знает лет двадцать" и "очень уважает и любит", а другой лауреат - "Хорея казацкая" - является его "любимой группой".

Кроме того, Макаров отметил, что хотел номинировать на Шевченковскую премию Леся Подервянского, который является его товарищем, однако так и не успел сделать этого.

Предыстория: Шевченковская премия - самая престижная государственная художественная награда в Украине, которая вручается за весомый вклад в развитие культуры. Она была основана в начале 1960-х.

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Лауреатов национальной премии традиционно объявляют в день рождения Тараса Шевченко 9 марта, однако в 2023 году этого не произошло из-за предложения дополнить имеющиеся номинации дополнительным конкурсом "За вклад в победу".

Это вызвало шквал критики. Пользователи в сети начали предполагать наличие давления со стороны Офиса президента на членов комитета Шевченковской премии. Впрочем, председатель Шевченковского комитета это отрицает.