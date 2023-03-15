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Словаччина планує подвоїти виробництво боєприпасів – очільник Міноборони

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 20:10

Виконувач обов’язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь у середу підтвердив намір збільшити виробництво боєприпасів удвічі на тлі намірів Євросоюзу запустити відповідну ініціативу на користь України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Pravda.

"Ми також відвідаємо наші підприємства, які виробляють боєприпаси, з метою подальшого збільшення виробництва. Ми вже вжили заходів для збільшення виробництва і хочемо збільшити його ще більше", – заявив Надь.

За словами очільника словацького Міноборони, виробництво боєприпасів вже подвоїлося і тепер вони хочуть збільшити його ще на сто відсотків.

Він додав, що планує обговорити це питання з єврокомісаром з питань внутрішнього ринку Європейського Союзу Тьєррі Бретоном під час його анонсованого візиту до Словаччини.

"Якщо це (збільшення виробництва боєприпасів) буде зроблено, це потребуватиме інвестицій, і ми будемо говорити про це з єврокомісаром", – додав він.

Раніше Бретон заявив, що Європейський Союз вживатиме заходів для збільшення виробництва боєприпасів, призначених для України, на заводах 15 промислових груп в 11 європейських країнах.

ВІДЕО ДНЯ

8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.

Теми: СловаччинаМіноборонизброя
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