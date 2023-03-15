Словаччина планує подвоїти виробництво боєприпасів – очільник Міноборони
Виконувач обов’язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь у середу підтвердив намір збільшити виробництво боєприпасів удвічі на тлі намірів Євросоюзу запустити відповідну ініціативу на користь України.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Pravda.
"Ми також відвідаємо наші підприємства, які виробляють боєприпаси, з метою подальшого збільшення виробництва. Ми вже вжили заходів для збільшення виробництва і хочемо збільшити його ще більше", – заявив Надь.
За словами очільника словацького Міноборони, виробництво боєприпасів вже подвоїлося і тепер вони хочуть збільшити його ще на сто відсотків.
Він додав, що планує обговорити це питання з єврокомісаром з питань внутрішнього ринку Європейського Союзу Тьєррі Бретоном під час його анонсованого візиту до Словаччини.
"Якщо це (збільшення виробництва боєприпасів) буде зроблено, це потребуватиме інвестицій, і ми будемо говорити про це з єврокомісаром", – додав він.
Раніше Бретон заявив, що Європейський Союз вживатиме заходів для збільшення виробництва боєприпасів, призначених для України, на заводах 15 промислових груп в 11 європейських країнах.
8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.