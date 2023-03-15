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Словакия планирует удвоить производство боеприпасов – глава Минобороны

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 20:10

Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь в среду подтвердил намерение увеличить производство боеприпасов вдвое на фоне намерений Евросоюза запустить соответствующую инициативу в пользу Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Pravda.

"Мы также посетим наши предприятия, которые производят боеприпасы, с целью дальнейшего увеличения производства. Мы уже приняли меры для увеличения производства и хотим увеличить его еще больше", - заявил Надь.

По словам главы словацкого Минобороны, производство боеприпасов уже удвоилось и теперь они хотят увеличить его еще на сто процентов.

Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Европейского Союза Тьерри Бретоном во время его анонсированного визита в Словакию.

"Если это (увеличение производства боеприпасов) будет сделано, это потребует инвестиций, и мы будем говорить об этом с еврокомиссаром", - добавил он.

Ранее Бретон заявил, что Европейский Союз будет принимать меры для увеличения производства боеприпасов, предназначенных для Украины, на заводах 15 промышленных групп в 11 европейских странах.

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8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще должны решить, как превратить эти планы в реальность.

Темы: СловакияМинобороныоружие
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