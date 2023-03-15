У США розповіли, що видно на відео інциденту з безпілотником у Чорному морі

Речник державного департаменту США Нед Прайс розповів, що відео інциденту в Чорному морі за участі безпілотника MQ-9 і двох російських винищувачів Су-24 показує "небезпечний і непрофесійний" характер дій російських пілотів.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Прайс сказав в інтерв’ю каналу MSNBC.

"На відеозаписі видно, що російський пілот поводиться майже повністю неконтрольовано і, по суті, врізається в американський безпілотний апарат, що змусило армію США скерувати його в Чорне море", – зазначив він.

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За словами речника Держдепу, "подібні зіткнення, подібні безрозсудні дії з боку росіян можуть призвести до чогось набагато небезпечнішого – вони можуть призвести до прямого зіткнення між Сполученими Штатами і Росією".

Він уточнив, що відео інциденту планується опублікувати, але це рішення ухвалює міністерство оборони "з урахуванням ресурсів і методів".

"Ми не хочемо робити нічого такого, що могло б перешкодити або погіршити нашу здатність збирати інформацію, для чого призначені ці апарати. Але хочу сказати щодо цього, що ми завжди повинні сприймати з дуже великою часткою скептицизму все, що ми чуємо від Російської Федерації. Звичайно, те, що ми чули, є цілковитою нісенітницею", – підкреслив Прайс.

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За версією американської сторони, російські літаки 14 березня скинули авіаційне паливо на американський MQ-9, після чого один із них зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон упав у Чорному морі.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев раніше в середу заявив, що РФ спробує знайти уламки безпілотника.

За оцінками американської сторони, російський Су-27 зазнав пошкоджень під час зіткнення з MQ-9. Це суперечить твердженням міністерства оборони РФ, яке каже, що обидва її літаки "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом.