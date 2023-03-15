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В США рассказали, что видно на видео инцидента с беспилотником в Черном море

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 20:08

Представитель государственного департамента США Нед Прайс рассказал, что видео инцидента в Черном море с участием беспилотника MQ-9 и двух российских истребителей Су-24 показывает "опасный и непрофессиональный" характер действий российских пилотов.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Прайс сказал в интервью каналу MSNBC.

"На видеозаписи видно, что российский пилот ведет себя почти полностью неконтролируемо и, по сути, врезается в американский беспилотный аппарат, что заставило армию США направить его в Черное море", - отметил он.

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По словам представителя Госдепа, "подобные столкновения, подобные безрассудные действия со стороны россиян могут привести к чему-то гораздо более опасному - они могут привести к прямому столкновению между Соединенными Штатами и Россией".

Он уточнил, что видео инцидента планируется опубликовать, но это решение принимает министерство обороны "с учетом ресурсов и методов".

"Мы не хотим делать ничего такого, что могло бы помешать или ухудшить нашу способность собирать информацию, для чего предназначены эти аппараты. Но хочу сказать по этому поводу, что мы всегда должны воспринимать с очень большой долей скептицизма все, что мы слышим от Российской Федерации. Конечно, то, что мы слышали, является полной чушью", - подчеркнул Прайс.

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По версии американской стороны, российские самолеты 14 марта сбросили авиационное топливо на американский MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал в Черном море.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее в среду заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

По оценкам американской стороны, российский Су-27 получил повреждения при столкновении с MQ-9. Это противоречит утверждению министерства обороны РФ, которое говорит, что оба ее самолета "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом.

Темы: Черное моребеспилотникиСША
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