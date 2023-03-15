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Інцидент у Чорному морі міг бути ненавмисним, але це не має значення – Держдеп США

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 21:25

Речник державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що американська сторона продовжує розслідування інциденту із американським безпілотником MQ-9 і двома російськими Су-27 у Чорному морі й допускає, що його характер був ненавмисним.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Прайс сказав в інтерв’ю каналу MSNBC.

"Можливо, він (інцидент) був ненавмисним. Можливо, це був результат глибокої некомпетентності одного з російських пілотів. Але, зрештою, це не має значення, тому що важливо те, що насправді сталося: російський літак збив американський літальний апарат, що могло б спричинити набагато більший інцидент, якби не сприятливі погодні умови", – наголосив він.

Речник Держдепу підкреслив, що американський безпілотник перебував "над міжнародними водами, в міжнародному повітряному просторі, приблизно за 40 миль (65 кілометрів) від Криму.

"До речі, коли ви чуєте, що росіяни говорять про наближення цього безпілотника до їхнього повітряного простору в Криму, то Крим – це Україна. І ми здійснюємо ці операції в тісній координації з нашими українськими партнерами", – зазначив Прайс.

За версією американської сторони, російські літаки 14 березня скинули авіаційне паливо на американський MQ-9, після чого один із них зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон упав у Чорному морі.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев раніше в середу заявив, що РФ спробує знайти уламки безпілотника.

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За оцінками американської сторони, російський Су-27 зазнав пошкоджень під час зіткнення з MQ-9. Це суперечить твердженням міністерства оборони РФ, яке каже, що обидва її літаки "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом.

Теми: СШАЧорне мореРосія
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