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Инцидент в Черном море мог быть непреднамеренным, но это не имеет значения – Госдеп США

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 21:25

Представитель государственного департамента США Нед Прайс отметил, что американская сторона продолжает расследование инцидента с американским беспилотником MQ-9 и двумя российскими Су-27 в Черном море и допускает, что его характер был непреднамеренным. 

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Прайс сказал в интервью каналу MSNBC.

"Возможно, он (инцидент) был непреднамеренным. Возможно, это был результат глубокой некомпетентности одного из российских пилотов. Но, в конце концов, это не имеет значения, потому что важно то, что на самом деле произошло: российский самолет сбил американский летательный аппарат, что могло бы вызвать гораздо больший инцидент, если бы не благоприятные погодные условия", - подчеркнул он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что американский беспилотник находился "над международными водами, в международном воздушном пространстве, примерно в 40 милях (65 километрах) от Крыма.

"Кстати, когда вы слышите, что россияне говорят о приближении этого беспилотника к их воздушному пространству в Крыму, то Крым - это Украина. И мы осуществляем эти операции в тесной координации с нашими украинскими партнерами", - отметил Прайс.

По версии американской стороны, российские самолеты 14 марта сбросили авиационное топливо на американский MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал в Черном море.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее в среду заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

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По оценкам американской стороны, российский Су-27 получил повреждения при столкновении с MQ-9. Это противоречит утверждению министерства обороны РФ, которое говорит, что оба ее самолета "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом.

Темы: СШАЧерное мореРосcия
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