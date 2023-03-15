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Зеленський: Агресія РФ наближається до моменту, коли може надірватися

Альона Мазуренко Середа, 15 березня 2023, 23:27
Зеленський: Агресія РФ наближається до моменту, коли може надірватися
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за підсумками 10-го засідання в форматі "Рамштайн", за його словами, російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн", уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – усе це обговорювалось. Є рішення. Дякую Сполученим Штатам, які координують "Рамштайн", та всім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати.

Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися...

Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виняток.

Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску.

Що більше тиску буде, то швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку. Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі...

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Світ має знати, що держава-терорист прагне принести знищення не лише нашому народу, а всім народам, які хочуть бути вільними".

Деталі: Зеленський додав, що постійно перебуває на звʼязку з військовими і командувачами.

Він також відзначив бійців, які дають результат на критично важливих ділянках передової: "Бахмут. Донеччина загалом. Але й південь. І Харківщина. Про жоден із напрямків оборони держави не забуваємо".

Зокрема, бійцям 54-ї й 92-ї окремих механізованих бригад – "за стійкість і силу в Бахмуті".

Також він подякував 3-тій бригаді оперативного призначення Нацгвардії та прикордонникам, які бʼються за Бахмут,  – "за хоробрість, і за поповнення обмінного фонду".

15-му окремому полку і 1-ій президентській бригаді оперативного призначення Нацгвардії – "за результати в боях за міста Донеччини".

Прикордонникам Харківщини – "за міцну протидію ворогу".

406-тій окремій артилерійській бригаді та 131-му окремому розвідбату – "за оборону Херсонщини".

Теми: ЗеленськийРосія
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