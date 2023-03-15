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Зеленський: Агресія РФ наближається до моменту, коли може надірватися

Альона Мазуренко Середа, 15 березня 2023, 22:27
Зеленський: Агресія РФ наближається до моменту, коли може надірватися
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за підсумками 10-го засідання в форматі "Рамштайн", за його словами, російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн", уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – усе це обговорювалось. Є рішення. Дякую Сполученим Штатам, які координують "Рамштайн", та всім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати.

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Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися...

Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виняток.

Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску.

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Що більше тиску буде, то швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку. Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі...

Світ має знати, що держава-терорист прагне принести знищення не лише нашому народу, а всім народам, які хочуть бути вільними".

Деталі: Зеленський додав, що постійно перебуває на звʼязку з військовими і командувачами.

Він також відзначив бійців, які дають результат на критично важливих ділянках передової: "Бахмут. Донеччина загалом. Але й південь. І Харківщина. Про жоден із напрямків оборони держави не забуваємо".

Зокрема, бійцям 54-ї й 92-ї окремих механізованих бригад – "за стійкість і силу в Бахмуті".

Також він подякував 3-тій бригаді оперативного призначення Нацгвардії та прикордонникам, які бʼються за Бахмут,  – "за хоробрість, і за поповнення обмінного фонду".

15-му окремому полку і 1-ій президентській бригаді оперативного призначення Нацгвардії – "за результати в боях за міста Донеччини".

Прикордонникам Харківщини – "за міцну протидію ворогу".

406-тій окремій артилерійській бригаді та 131-му окремому розвідбату – "за оборону Херсонщини".

Теми: ЗеленськийРосія
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