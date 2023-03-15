Зеленский: Агрессия РФ приближается к моменту, когда может надорваться

Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров по итогам 10-го заседания в формате "Рамштайн", по его словам, российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба - все это обсуждалось. Есть решение. Спасибо Соединенным Штатам, которые координируют "Рамштайн", и всем нашим партнерам за неизменную готовность помогать.

Особенно сейчас это важно, когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться...

Нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром. Россия не исключение.

Надо постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении.

Чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международного правопорядка. Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и в дальнейшем...

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Мир должен знать, что государство-террорист стремится принести уничтожение не только нашему народу, а всем народам, которые хотят быть свободными".

Детали: Зеленский добавил, что постоянно находится на связи с военными и командующими.

Он также отметил бойцов, которые дают результат на критически важных участках передовой: "Бахмут. Донецкая область в целом. Но и юг. И Харьковщина. Ни об одном из направлений обороны государства не забываем".

В частности, бойцов 54-й и 92-й отдельных механизированных бригад - "за стойкость и силу в Бахмуте".

Также он поблагодарил 3-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии и пограничников, которые сражаются за Бахмут, - "за храбрость, и за пополнение обменного фонда".

15-му отдельному полку и 1-й президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии - "за результаты в боях за города Донетчины".

Пограничникам Харьковщины - "за крепкое противодействие врагу".

406-й отдельной артиллерийской бригаде и 131-му отдельному разведбату - "за оборону Херсонщины".