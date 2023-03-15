Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Агрессия РФ приближается к моменту, когда может надорваться

Алена МазуренкоСреда, 15 марта 2023, 22:27
Зеленский: Агрессия РФ приближается к моменту, когда может надорваться
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров по итогам 10-го заседания в формате "Рамштайн", по его словам, российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба - все это обсуждалось. Есть решение. Спасибо Соединенным Штатам, которые координируют "Рамштайн", и всем нашим партнерам за неизменную готовность помогать.

Реклама:

Особенно сейчас это важно, когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться...

Нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром. Россия не исключение.

Надо постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении.

ВИДЕО ДНЯ

Чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международного правопорядка. Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и в дальнейшем...

Мир должен знать, что государство-террорист стремится принести уничтожение не только нашему народу, а всем народам, которые хотят быть свободными".

Детали: Зеленский добавил, что постоянно находится на связи с военными и командующими.

Он также отметил бойцов, которые дают результат на критически важных участках передовой: "Бахмут. Донецкая область в целом. Но и юг. И Харьковщина. Ни об одном из направлений обороны государства не забываем".

В частности, бойцов 54-й и 92-й отдельных механизированных бригад - "за стойкость и силу в Бахмуте".

Также он поблагодарил 3-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии и пограничников, которые сражаются за Бахмут, - "за храбрость, и за пополнение обменного фонда".

15-му отдельному полку и 1-й президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии - "за результаты в боях за города Донетчины".

Пограничникам Харьковщины - "за крепкое противодействие врагу".

406-й отдельной артиллерийской бригаде и 131-му отдельному разведбату - "за оборону Херсонщины".

Темы: ЗеленскийРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
Все новости...
Реклама: