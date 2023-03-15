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ЗМІ: Медведєв замовив "вагнерівцям" замах на міністра оборони Італії за $15 млн

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 22:34
ЗМІ: Медведєв замовив вагнерівцям замах на міністра оборони Італії за $15 млн
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Італійська розвідка минулого тижня повідомила уряду країни про те, що Кремль нібито планує замах на міністра оборони Гвідо Крозетто, за який було призначено винагороду в розмірі 15 мільйонів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета Il Foglio.

Як стверджується в матеріалі, занепокоєння італійських спецслужб викликали "гнівні випади" колишнього президента РФ Дмитрія Мєдвєдєва, який минулого року назвав Крозетто "рідкісним дурнем" за слова про те, що в разі входження російських танків до Києва почалась би Третя світова війна.

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Також у Римі вважають, що Мєдвєдєв нині як заступник секретаря Ради безпеки Росії та наближений до Владіміра Путіна має вплив на ухвалення рішень.

Італійські спецслужби, пише Il Foglio, перехопили прохання експрезидента РФ про замах на міністра оборони за 15 мільйонів доларів, який нібито адресувався приватній військовій компанії "Вагнера". Здійснити замах "вагнерівці" могли б за рахунок одного з двох своїх осередків у Європі (про них видання теж пише з посиланням на розвідку) – в Сербії або Естонії.

У матеріалі Il Foglio вказано, що прохання Мєдвєдєва про замах на Крозетто було передане ще до останніх заяв італійського міністра, який звинуватив ПВК "Вагнера" в розпалюванні міграційної кризи в Європі.

ВІДЕО ДНЯ

У відповідь ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин назвав очільника італійського Міноборони "м*даком" і закликав звернути увагу на власну країну.

Теми: МедведєвІталіяМіноборони
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