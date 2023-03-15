СМИ: Медведев заказал "вагнеровцам" покушение на министра обороны Италии за $15 млн

Итальянская разведка на прошлой неделе сообщила правительству страны о том, что Кремль якобы планирует покушение на министра обороны Гвидо Крозетто, за которое было назначено вознаграждение в размере 15 миллионов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета Il Foglio.

Как утверждается в материале, беспокойство итальянских спецслужб вызвали "гневные выпады" бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который в прошлом году назвал Крозетто "редким дураком" за слова о том, что в случае вхождения российских танков в Киев началась бы Третья мировая война.

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Также в Риме считают, что Медведев сейчас как заместитель секретаря Совета безопасности России и приближенный к Владимиру Путину имеет влияние на принятие решений.

Итальянские спецслужбы, пишет Il Foglio, перехватили просьбу экс-президента РФ о покушении на министра обороны за 15 миллионов долларов, который якобы адресовался частной военной компании "Вагнера". Осуществить покушение "вагнеровцы" могли бы за счет одной из двух своих ячеек в Европе (о них издание тоже пишет со ссылкой на разведку) - в Сербии или Эстонии.

В материале Il Foglio указано, что просьба Медведева о покушении на Крозетто была передана еще до последних заявлений итальянского министра, который обвинил ЧВК "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса в Европе.

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В ответ главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин назвал главу итальянского Минобороны "м*даком" и призвал обратить внимание на собственную страну.