У Німеччині оштрафували компанію, яка допомагала РФ будувати Кримський міст

Окружний суд німецького міста Кіль виніс постанову про накладення штрафу в розмірі 1,3 мільйона євро на відповідальну особу компанії у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн за порушення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними обвинувачення, порушення мали місце між 2016 та 2017 роками. Прокуратура Кіля розпочала розслідування у 2020 році на основі попередніх висновків митної адміністрації і завершила його наприкінці 2022-го.

Відомство не розголошує, про яку саме компанію йшлося і в якому регіоні Шлезвіг-Гольштейну вона розташована.

Суд ухвалив, що підозри в порушенні компанією федерального закону про зовнішню торгівлю та платежі були достатніми. Тепер відповідальна особа компанії має сплатити 18 тисяч євро штрафу, крім того, ще близько 1,3 мільйона євро буде сплачено в результаті конфіскації активів, отриманих у результаті злочинних дій.

Нагадаємо, санкції проти РФ через анексію Криму були вперше введені в червні 2014 року та востаннє продовжені в червні 2022-го.

Вони включають заборону на ввезення в ЄС продукції з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також заборону інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

ВІДЕО ДНЯ

Експорт певних товарів та технологій до кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підпадає під обмеження ЄС.