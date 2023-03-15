В Германии оштрафовали компанию, которая помогала РФ строить Крымский мост

Окружной суд немецкого города Киль вынес постановление о наложении штрафа в размере 1,3 миллиона евро на ответственное лицо компании в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн за нарушение санкций против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным обвинения, нарушения имели место между 2016 и 2017 годами. Прокуратура Киля начала расследование в 2020 году на основе предварительных выводов таможенной администрации и завершила его в конце 2022-го.

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Ведомство не разглашает, о какой именно компании шла речь и в каком регионе Шлезвиг-Гольштейна она расположена.

Компания продала России гидравлический молот, который использовался для строительства Крымского моста. На тот момент санкции Европейского Союза запрещали экономические операции с аннексированной территорией.

Суд постановил, что подозрения в нарушении компанией федерального закона о внешней торговле и платежах были достаточными. Теперь ответственное лицо компании должно уплатить 18 тысяч евро штрафа, кроме того, еще около 1,3 миллиона евро будет уплачено в результате конфискации активов, полученных в результате преступных действий.

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Напомним, санкции против РФ из-за аннексии Крыма были впервые введены в июне 2014 года и в последний раз продлены в июне 2022-го.

Они включают запрет на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрет инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, также подпадает под ограничения ЕС.