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ЄС може використати 500 млн євро для виробництва 155-мм боєприпасів для України

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 06:44
ЄС може використати 500 млн євро для виробництва 155-мм боєприпасів для України
фото з twitter ЄП

ЄС може використати короткостроковий інструмент спільних закупівель зброї з бюджетом в 500 мільйонів євро може для прискорення промислового виробництва необхідних Україні 155-міліметрових боєприпасів.

Про це в Європарламенті заявила єврокомісар з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід МакГіннес, повідомляє "Європейська правда".

Посилаючись на заяву міністра оборони Олексія Резнікова, вона зазначила, що в України є нагальна потреба у забезпеченні стабільного постачання 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

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"Потрібна амбіційна, прагматична і швидка відповідь у трьох нерозривно пов'язаних між собою сферах. Негайно передати боєприпаси з наявних запасів. Структурувати попит, розмістивши масові замовлення в європейській промисловості, покриваючи потреби як України, так і країн-членів ЄС.  Масово і швидко нарощувати європейські виробничі потужності, що є необхідною умовою для виконання цих замовлень" - перерахувала МакГіннес.

За її словами, об'єднана цільова група з оборонних закупівель створила досить точне промислове мапування потужностей з виробництва боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів. Були визначені 15 виробників в 11 країнах-членах.

"Хороша новина полягає в тому, що потенціал промисловості ЄС у виробництві 155-міліметрових боєприпасів залишається значним. Нам потрібно розкрити цей потенціал. Підписання великих контрактів, консолідованих на європейському рівні, стане відповідним сигналом для промисловості до дій" - зазначила єврокомісар.

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"Єврокомісія готова мобілізувати свій регуляторний вплив і наявні ресурси, щоб підтримати оборонну промисловість у її нарощуванні. Зокрема, нещодавно ми запропонували Європейський закон про посилення оборонної промисловості [через] спільний закон про закупівлі (EDIRPA). Цей короткостроковий інструмент з бюджетом в 500 мільйонів євро може бути використаний для прискорення промислового виробництва необхідних боєприпасів" - заявила МакГіннес.

Вона також заявила про необхідність мобілізувати приватне фінансування, в тому числі з боку Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і банків. З цією метою підтримка держав-членів ЄС буде вкрай важливою, зазначила єврокомісар.  

Нагадаємо, 8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.

Теми: ЄСзброя
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