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ЕС может использовать 500 млн евро для производства 155-мм боеприпасов для Украины

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 06:44
ЕС может использовать 500 млн евро для производства 155-мм боеприпасов для Украины
фото из twitter ЕП

ЕС может использовать краткосрочный инструмент совместных закупок оружия с бюджетом в 500 миллионов евро может для ускорения промышленного производства необходимых Украине 155-миллиметровых боеприпасов.

Об этом в Европарламенте заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид МакГиннес, сообщает "Европейская правда".

Ссылаясь на заявление министра обороны Алексея Резникова, она отметила, что в Украине есть насущная необходимость в обеспечении стабильных поставок 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

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"Нужен амбициозный, прагматичный и быстрый ответ в трех неразрывно связанных между собой сферах. Немедленно передать боеприпасы из имеющихся запасов. Структурировать спрос, разместив массовые заказы в европейской промышленности, покрывая потребности как Украины, так и стран-членов ЕС.  Массово и быстро наращивать европейские производственные мощности, что является необходимым условием для выполнения этих заказов" - перечислила МакГиннес.

По ее словам, объединенная целевая группа по оборонным закупкам создала достаточно точное промышленное картирование мощностей по производству боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Были определены 15 производителей в 11 странах-членах.

"Хорошая новость заключается в том, что потенциал промышленности ЕС в производстве 155-миллиметровых боеприпасов остается значительным. Нам нужно раскрыть этот потенциал. Подписание крупных контрактов, консолидированных на европейском уровне, станет соответствующим сигналом для промышленности к действиям", - отметила еврокомиссар.

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"Еврокомиссия готова мобилизовать свое регуляторное влияние и имеющиеся ресурсы, чтобы поддержать оборонную промышленность в ее наращивании. В частности, недавно мы предложили Европейский закон об усилении оборонной промышленности [через] общий закон о закупках (EDIRPA). Этот краткосрочный инструмент с бюджетом в 500 миллионов евро может быть использован для ускорения промышленного производства необходимых боеприпасов", - заявила МакГиннес.

Она также заявила о необходимости мобилизовать частное финансирование, в том числе со стороны Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и банков. С этой целью поддержка государств-членов ЕС будет крайне важной, отметила еврокомиссар.  

Напомним, 8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще должны решить, как превратить эти планы в реальность.

Темы: ЕСоружие
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