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На заправці під Києвом палала цистерна з бензином

Ірина БалачукЧетвер, 16 березня 2023, 09:19
На заправці під Києвом палала цистерна з бензином
Тут і далі фото з Telegram Андрія Нєбитова

Вранці 16 березня на одній із АЗС у Бориспільському районі на Київщині виникла пожежа – там горіла цистерна з бензином.

Джерело: голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Загорілась цистерна із бензином: поліція Київщини з’ясовує обставини надзвичайної події на одній із заправок Бориспільщини". 

Деталі: За словами водія вантажівки, яка загорілась, близько 5 ранку він їхав до Черкас, зупинився на АЗС і увімкнув опалення. А через деякий час побачив загорання під кабіною. В його цистерні було 10 000 літрів пального.  

 

Нєбитов зазначив, що працівники ДСНС змогли оперативно загасити пожежу та запобігти займанню в резервуарах автозаправної станції.  

 



Наразі на місці працюють екстрені служби. Поліцейські оглядаюсь місце події та з’ясовують причину займання.

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Теми: Київська областьпожежабензин
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