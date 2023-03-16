На заправці під Києвом палала цистерна з бензином

Тут і далі фото з Telegram Андрія Нєбитова

Вранці 16 березня на одній із АЗС у Бориспільському районі на Київщині виникла пожежа – там горіла цистерна з бензином.

Джерело: голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Загорілась цистерна із бензином: поліція Київщини з’ясовує обставини надзвичайної події на одній із заправок Бориспільщини".



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Вранці 16 березня на одній із АЗС у Бориспільському районі на Київщині виникла пожежа – там горіла цистерна з бензином. Фото з Telegram Нєбитова pic.twitter.com/1IgdSmlV6Y — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 16, 2023

Деталі: За словами водія вантажівки, яка загорілась, близько 5 ранку він їхав до Черкас, зупинився на АЗС і увімкнув опалення. А через деякий час побачив загорання під кабіною. В його цистерні було 10 000 літрів пального.

Нєбитов зазначив, що працівники ДСНС змогли оперативно загасити пожежу та запобігти займанню в резервуарах автозаправної станції.

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Наразі на місці працюють екстрені служби. Поліцейські оглядаюсь місце події та з’ясовують причину займання.